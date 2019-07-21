Город Нягань в Югре затопило после дождя

Город Нягань в Югре в воскресение 21 июля затопило после прошедшего утром сильного дождя.

Жители города массово жалуются в социальных сетях на заполненные водой улицы и тротуары, а кто-то и на протекающую крышу многоквартирного дома.

По словам пользователей социальных сетей, ливневая канализация не справилась с потоками воды.

Затопленным оказался и центр Нягани, из-за чего в городе возникли транспортные проблемы. В выходной день в муниципальной администрации на звонки редакции СИА-ПРЕСС не ответили.