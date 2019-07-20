​Югорчанина, травмировавшего позвоночник на отдыхе в Тунисе, доставили в Москву

Жителя Советского района Александра Воробьева, повредившего шейный отдел позвоночника во время отдыха в Тунисе, вместе с супругой и двумя детьми доставили спецбортом в Россию.

«Югорчанин накануне доставлен в Москву, сейчас находится в отделении нейрореанимации федерального центра», — сообщила СИА-ПРЕСС заместитель директора департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры Галина Липатова.

Напоминаем, что 13 июля Александр, катаясь на водном аттракционе, травмировал шейный отдел позвоночника. Его госпитализировали в больницу Туниса, где на протяжении пяти дней отказывались делать операцию. Супруга Александра в одиночку пыталась добиться возвращения мужа и всей своей семьи на родину. Дело в том, что страховка не покрывала организацию специального борта, который требовался мужчине в его состоянии. Наиле Воробьевой даже пришлось писать письмо на имя Владимира Путина.

В итоге расходы по оплате перелета частично взяла на себя компания «Газпром межрегионгаз», сотрудником которой является пострадавший, частично — страховая компания «Согаз».