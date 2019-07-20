На трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск начали ремонтировать десять километров дороги

В Югре на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск на участке с 842-го по 852-й километры возле поселка Лемпино начался ремонт дороги. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор». Работы продлятся больше месяца, до 1 августа.

«На время работ на трассе организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим», — сообщается на сайте федерального дорожного агентства.