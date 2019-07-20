​Госкорпорация Ростех и Тюменская область договорились о сотрудничестве

Госкорпорация «Ростех» и Тюменская область пришли к соглашению о совместной реализации общих проектов по модернизации цифровой инфраструктуры региона для создания высокотехнологичного производства, установки энергосберегающей технологии, а также внедрению аддитивных технологий, композитных материалов и т.д. в разные отрасли экономических структур Тюменской области.

Соглашение было подписано 17 июля гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовом и губернатором Тюменской области Алесандром Моором на встрече в Москве.

Глава «Ростеха» заметил, что Тюменская область является важным и быстро развивающимся промышленным регионом России: «Мы готовы оказать региону всестороннюю поддержку своими разработками, комплексными решениями, экспертизой». Сергей Чемезов отметил, что соглашение открывает новые возможности для совместной работы и решений задач в рамках национальных проектов.

Как отметил Александр Моор, Тюменская область уже несколько лет последовательно вводит цифровые технологии, и соглашение ускорит модернизацию региона, способствуя продвижении технологий в самых разных сферах экономики. Среди конкретных проектов Александр Моор выделил проект инфобезопасности: «Соглашение предусматривает внедрение интеллектуальной видеоаналитики на основе распознавания лиц в городах и инфраструктуре Тюменской области».

Госкорпорация Ростех объединяет более 700 научных и производственных предприятий по всей стране, являясь одной из крупнейших промышленных компаний России.