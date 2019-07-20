​Ликвидация несанкционированных свалок в Тюменской области опережает планы

В столице Тюменской области прошла пресс-конференция, затрагивающая тему несанкционированных свалок. По словам директора регионального департамента недропользования и экологии Жанны Злобиной, в регионе их ликвидируют с большим опережением плана.

По планам до 2021 года, на территории Тюменской области ликвидации и рекультивации (работы по восстановлению земель) подлежит 468 несанкционированных свалок. На уничтожение 435 уже выделены деньги. Работы по этим объектам планируется закончить до конца года.

«Это составляет более восьмидесяти процентов. Такое опережение плана позволит нам уже в 2021-2022 годах убирать санкционированные свалки, свалки, расположенные на землях лесного фонда. С учетом темпов, все свалки, внесенные в территориальную схему, что мы предусматривали ликвидировать за десять лет, думаю, сможем убрать за пять», –– заявила Жанна Злобина.