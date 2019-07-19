​Жаркое предложение от дома «Азбука» 

Только этим летом скидка для семей с детьми, педагогов, медицинских работников и пенсионеров! Самое время купить квартиру выгодно)

Условия акции:

для семей с детьми: за одного ребёнка — 1 000 руб. с м², за двоих детей — 1 500 руб. с м², за троих детей — 2 000 руб. с м²

для учителей — 100 руб. с м² за каждый год педагогического стажа

для врачей — 100 руб. с м² за каждый год врачебной практики

для пенсионеров — 2000 руб. с м²

Акция действует при предъявлении соответствующих документов:

учителям и врачам необходимо предоставить трудовую книжку

семьям с детьми — свидетельство о рождении

пенсионерам — пенсионное удостоверение

«Азбука» —это новый дом, расположенный в 30 микрорайоне.

— Дом находится внутри района в тихой и спокойной среде, вдали от дороги

— Территория двора огорожена высоким забором

— Предусмотрена система видеонаблюдения

— Детские и игровые площадки оборудованы резиновым покрытием

— Межквартирные стены имеют дополнительную шумоизоляцию

— Срок сдачи дома – III квартал 2019 года! Высокая готовность!

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Записывайтесь на консультацию и купите квартиру на выгодных условиях! Торопитесь, акция действует до 31 августа.

azbuka-surgut.ru

*Не является публичной офертой, акция действует до 31.08.2019 года, количество квартир ограничено, подробные условия узнавайте в отделе продаж по телефону: 55-03-15