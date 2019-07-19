​Жаркое предложение от дома «Азбука» 

Только этим летом скидка для семей с детьми, педагогов, медицинских работников и пенсионеров! Самое время купить квартиру выгодно)
Условия акции:
- для семей с детьми: за одного ребёнка — 1 000 руб. с м², за двоих детей — 1 500 руб. с м², за троих детей — 2 000 руб. с м²
- для учителей — 100 руб. с м² за каждый год педагогического стажа
- для врачей — 100 руб. с м² за каждый год врачебной практики
- для пенсионеров — 2000 руб. с м²
Акция действует при предъявлении соответствующих документов:
- учителям и врачам необходимо предоставить трудовую книжку
- семьям с детьми — свидетельство о рождении
- пенсионерам — пенсионное удостоверение
«Азбука» —это новый дом, расположенный в 30 микрорайоне.
— Дом находится внутри района в тихой и спокойной среде, вдали от дороги
— Территория двора огорожена высоким забором
— Предусмотрена система видеонаблюдения
— Детские и игровые площадки оборудованы резиновым покрытием
— Межквартирные стены имеют дополнительную шумоизоляцию
— Срок сдачи дома – III квартал 2019 года! Высокая готовность!
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Записывайтесь на консультацию и купите квартиру на выгодных условиях! Торопитесь, акция действует до 31 августа.
*Не является публичной офертой, акция действует до 31.08.2019 года, количество квартир ограничено, подробные условия узнавайте в отделе продаж по телефону: 55-03-15
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