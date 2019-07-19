​Тюмень может перейти на раздельный сбор мусора в следующем году

Тюмень может перейти на раздельный сбор мусора к 2020 году. Такое заявление сделала директор департамента недропользования и экологии Тюменской Области Жанна Злобина в интервью тюменскому изданию NashGorod.ru: «Раздельный сбор интересует всех. У нас даже есть рабочая группа в правительстве по раздельному сбору мусора и по переработке. Возможно, в 2020 году мы к какому-то раздельному сбору придем».

Помочь с решением может и региональный оператор «Тюменское экологическое объединение» – Жанна Злобина отметила, что департамент может принять решение о раздельном сборе, если оператор предложит идею.

Как рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в «ТЭО», на данный момент в Тюмени не предусмотрен раздельный сбор.

Сейчас оператор занимается постройкой мусоросортировочных заводов. Один уже готов в Тюмени, два ожидаются: один будет сдан в октябре в Тобольске, другой планируется сдать в январе-марте в Ишиме.