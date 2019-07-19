Прокуратура Югры нашла сотни нарушений в госзакупках в округе. Есть уголовные дела

В Югре обнаружено более 800 нарушений в государственных и муниципальных закупках. Такие результаты дала большая проверка, проведенная окружной прокуратурой за первые шесть месяцев 2019 года.

Так выяснилось, что в пяти муниципалитетах округа контракты, превышающие 100 тысяч рублей, заключались без аукционов и конкурсов. Еще в шести городах Югры поставщики не получали вовремя деньги по своим контрактам. Во всех случаях виновные сотрудники муниципальных администраций и организаций были наказаны. Сотрудники прокуратуры возбудили шесть уголовных дел по факту нарушений в сфере закупок. Еще 150 человек привлечены к административной ответственности.

Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе окружной прокуратуры, статистика за первые шесть месяцев 2019 года не сильно отличается от прошлогодней.

«По сравнению с тем же периодом прошлого года стало меньше возбужденных уголовных дел, где-то вполовину, и на треть меньше опротестовали незаконных закупок. Общее количество выявленных нарушений осталось примерно на том же уровне, а вот количество лиц, привлеченных к ответственности наоборот увеличилось», – объяснили в прокуратуре Югры.