Код ЭПЛ — 25 лет опыта в ювелирном бизнесе

На создание чего-то великого всегда требуется бесценное время и терпение, дарующие опыт, который становится нерушимым фундаментом.

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создала систему стандартов качества мирового уровня — Код ЭПЛ, которая вобрала в себя 25-летний опыт ведения бизнеса, производства и продажи ювелирных украшений.

Разработав этот стандарт, компания вывела на совершенно новый уровень отбор сырья, производство ювелирных украшений, контроль качества и дизайн.

Клиенты компании уже успели оценить преимущество Кода ЭПЛ, получив дополнительную гарантию подлинности, благодаря которой, каждый клиент на официальном сайте компании может получить сертификат достоверности, в котором будет указана вся необходимая информация об изделии.

Доверяя свои чувства ювелирным украшениям, мы выбираем лучшее.

Благодаря Коду ЭПЛ ювелиры и огранщики создают для вас шедевры ювелирного искусства, опираясь на опыт, полученный школой ювелирного и гранильного мастерства, признанной в России и далеко за ее пределами.

Присоединяйтесь к клиентам компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» и наслаждайтесь творениями мастеров, вкладывающих в каждое изделие душу, посетив ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/

Присоединяйтесь и следите за акциями и розыгрышами в инстаграм: https://www.instagram.com/epldiamond_surgut/