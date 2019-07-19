​Дипломы об окончании президентской образовательной программы получили 11 Югорских выпускников

Накануне, 18 июля, свои дипломы получили Югорские выпускники президентской программы подготовки управленческих кадров. Сертификаты об образовании выдал первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.

Выпускниками программы стали директора, начальники отделов и заместители директоров акционерных обществ, региональных управлений, фондов, центров развития и так далее: Сергей Чурилов, Иса Юсупов, Алексей Антипин, Михаил Веселев, Наталья Газизова, Ксения Ильченко, Эдуард Кинцле, Евгений Крюков, Евгений Торгашин, Мария Ковалева.

Также после окончания зарубежной стажировки в Японии – тоже по президентской программе – дипломом была отмечена генеральный директор агентства бизнес-коммуникаций Кун-Сулу Айткуженова. Она проходила японскую программу бережливого производства «Кайдзен» в сфере услуг, которая направлена на улучшение процессов бизнеса, модернизацию производства без потерь и оптимизацию всех уровней управления.

«Нас связывает то, что мы все проходили обучение по президентской программе, – обратился к выпускникам Алексей Шипилов. – Нужно сказать, что президентская программа – это один из множества повседневных шагов, совершаемых нами в процессе постоянного самообразования».

Как говорит первый заместитель губернатора, обучение кадров вносит вклад в развитие и как в развитие органов государственной власти, так и некоммерческий организаций, общественных объединений и прочих структур.

Благодаря новым знаниям, дипломанты смогут создать предпосылки для модернизации форм и структур управления, обогащению корпоративной культуры и оптимизации производства. Также предприятия Югры получат возможность установить новые экономические и производственные контакты и укрепить уже существующие партнерские связи с партнерами за рубежом.

Помимо прочего, обучающиеся могут быть включены в федеральную информационную базу данных.

Президентская программа подготовки управленческих кадров работает с 1998 года. За это время обучение прошли более 600 человек, стажировавшихся в лучших академиях и университетах при правительстве России.