​Кубок мира по шахматам пройдет осенью в Ханты-Мансийске 

С 9 сентября по 4 октября в Ханты-Мансийке пройдет кубок мира по шахматам. В этом году побороться за звание лучшего приедут 128 претендентов из 50 стран мира. На турнир, согласно правилам отбора, попадут полуфиналисты кубка 2017 года, победители юниорских чемпионатов мира 2017 и 2018 годов, 18 сильнейших игроков по рейтингу, победители континентальных чемпионатов, чемпионка мира среди женщин и действующий чемпион мира – Магнус Карлсен.

По правилам соревнований в финал пройдут лишь двое сильнейших шахматистов. Они оба примут участие в турнире претендентов 2020 года, в котором только один из них будет состязаться за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсеном.

Узнать больше о грядущем чемпионате можно на специальном сайте: https://khantymansiysk2019.fide.com/. По ссылке вы найдете новости о турнире, интервью с участниками, а в будущем даже прямые трансляции матчей.

Это не первый чемпионат мира, который принимает Ханты-Мансийск. Знаменитые шахматисты уже состязались здесь в 2005, 2007, 2009, 2011 годах.