Сергей Тульников принял участие в заседании попечительского совета НКО «Югорский фонд капитального ремонта»

В ситуационном центре Правительства Югры прошло очередное заседание попечительского совета Югорского фонда капремонта. Руководство отчиталось о проделанной работе за первое полугодие 2019 года и рассказали о расходовании средств.

Специалисты фонда проанализировали статистику обращений граждан в адрес фонда в 2019 году. Выяснилось, что количество обращений с начала года постепенно снижается. Так, если в январе 2019 года в фонд поступило более 2000 тысяч обращений, то в июне порядка 650. Для сравнения, в прошлом году в июне в фонд поступило более полутора тысяч обращений.

«Как рассказали специалисты, такого результата удалось достичь благодаря проведенным встречам с гражданами. Более 60 встреч состоялось с населением по вопросам капитального ремонта и начислений взносов. Но все равно этого не достаточно, так как жители Югры все еще не довольно услугами фонда. Было рекомендовано проанализировать структуру обращений граждан, чтобы на первоначальном этапе снимать проблемные точки», - рассказал депутат Тульников.

Также увеличилось число граждан, получающих консультации по телефону горячей линии. В июне увеличили количество специалистов, отвечающих на звонки по горячей линии, до пяти человек. Как следствие, количество собственников помещений, дозвонившихся в Югорский фонд и решивших возникшие вопросы по телефону, значительно выросло.

Руководство фонда рассказало и о текущем состоянии по собираемости средств. Югорчане за первые 5 месяцев 2019 года собрали на капремонт своих домов 1 млрд. 250 млн. рублей. Самый высокий уровень собираемости взносов на капремонт показал Сургутский район – более 105%. Жители начали активно гасить задолженность по взносам на капитальный ремонт за прошлые годы. Поэтому собираемость и превысила 100%. Аналогичная ситуация сложилась в Покачах – здесь жители города собрали почти 104% взносов на капремонт. Также лидерами по собираемости взносов в Югре в этом году являются Сургут, Нижневартовск, Мегион, Когалым, Лангепас, Пыть-Ях, Урай, Югорск и Нижневартовский район. В перечисленных муниципалитетах собираемость превышает 90%. В числе аутсайдеров Березовский район, где собираемость не выше 47%.

Участники встречи – члены попечительского совета единогласно приняли к сведению отчет о деятельности фонда. В связи с тем, что истек срок руководителя попечительского совета, поэтому участники заседания проголосовали за новую кандидатуру. Большинством голосов Председателем попсовета Югорского фонда капремонта был избран депутат фракции ЛДПР Сергей Тульников.