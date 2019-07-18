Югорчанина, повредившего позвоночник в Тунисе, 19 июля доставят в Россию

Жителя Советского района Александра Воробьева, который повредил шейный отдел позвоночника во время отдыха в Тунисе, отправят в Москву завтра, 19 июля. Эту информацию СИА-ПРЕСС подтвердили в департаменте общественных и внешних связей Югры:

«Со стороны региона будет оказана вся необходимая помощь жителю, пострадавшему во время отдыха в Тунисе. На завтра, 19 июля, запланирована эвакуация югорчанина самолетом в сопровождении специализированной бригады в Москва. Расходы по оплате перелета частично взяла на себя компания «Газпром межрегионгаз», сотрудником которой является пострадавший, частично — страховая компания «Согаз».

Госпитализация определена на 19.07.2019 в ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна». Со стороны департамента здравоохранения региона оказывается все необходимое содействие в части оказания должной медпомощи».

Напоминаем, что 13 июля житель Советского района Александр Воробьев, катаясь на водном аттракционе в отеле Туниса, травмировал шейный отдел позвоночника и оказался парализован ниже груди. На протяжении недели его супруга Наиля, также находящаяся в Тунисе, добивалась операции для мужа и его экстренной транспортировки в Россию.