​Работа для подростка: Куда можно устроиться летом, если тебе еще нет восемнадцати

Учреждение по работе с молодежью «Наше время» уже 25 лет занимается трудоустройством подростков в Сургуте. За год трудовую закалку получают 1400 юных сургутян от 14 до 18 лет.

По словам директора муниципального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время» Елены Любашиной, ее организация занимается круглогодичным трудоустройством подростков. Среди мест работы не только улицы и дворы, а также цех шелкографии, швейный цех, мини-прачечная, клуб-кафе «Собеседник» и другие компании: как муниципальные, так и частные.

За подробностями трудовых будней молодежи корреспондент СИА-ПРЕСС отправился в детский сад №65 «Фестивальный». Там уже работала бригада из 16 подростков. Их рабочий день начинается в девять часов утра с брифинга, на котором распределяют задания и нагрузка. За два с половиной часа смены ребята успевают провести уборку территории, покраску, убраться в коридорах. Такой работой «Наше время» обеспечивает их на весь летний период. Сами подростки довольны условиями труда. Из разговора с одним из них мы выяснили, что главные плюсы – удобный график, возможность выбора смены, а также невысокая нагрузка.

По словам заведующей Альбины Ахметовой, ребята ощутимо облегчают труд младших воспитателей и уборщиков, занимаясь работой по облагораживанию территории детского сада. «Бывают, конечно, проблемы с поведением, но обычно их решают с помощью воспитательных бесед», – отмечает Альбина Мерсаитовна. Детский сад не первый год работает с юными тружениками.

В целом на сегодняшний день существует проблема с количеством рабочих мест для подростков. Их никогда не хватает на всех желающих. Частично это решили в прошлом году, когда «Нашему времени» выделили дополнительные 300 вакантных мест на летний период, но вопрос остался открытым. Как сказала Елена Любашина, трудно расширить количество мест из-за ограниченности бюджета, ведь зарплату ребята получают от «Нашего времени». В этом году на нее выделили 18 миллионов рублей, это 6500 рублей в месяц на подростка с рабочей сменой два с половиной часа в день.

Помимо трудоустройства «Наше время» занимается созданием досуга для молодежи. Так, этим летом пройдет творческий конкурс «Трудовое лето», спартакиада. Проводятся курсы финансовой грамотности и игротеки.