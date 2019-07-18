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​Ювелирный бизнес. Критерии успеха

Слово «дефицит» давно ушло из нашего лексикона и любой товар или услуга имеют множество конкурентов на рынке.

Это говорит о том, что битва за кошелек покупателя перешла из разряда физического удовлетворения потребности в сферу эмоционального удовлетворения. И те компании, которые дают своим покупателя положительные эмоции, создавая большую эмоциональную привязку к бренду — завоевывают лидерство на рынке.

На ювелирном рынке такой компанией является «ЭПЛ. Якутские бриллианты», которая на протяжении 25 лет завоевывает доверие клиентов качеством своих изделий.

Начав свою деятельность как экспериментально-производственная лаборатория по производству бриллиантов в Якутии, компания на данный момент имеет свои ювелирные и гранильные заводы и сеть собственных и франчайзинговых ювелирных салонов, число которых перевалило за 100 торговых точек в России, США, Казахстане и Кипре.

Поставив во главу угла качество и дизайн ювелирных изделий, специалисты компании бескомпромиссно следовали своей миссии: «Мы работаем для того, чтобы ювелирные украшения от ЭПЛ покорили сердца людей всей Земли. И в этом мире стало больше счастья!»

Благодаря этому была создана уникальная коллекция с бриллиантами «Must Have», с ценой за украшение от 2190 рублей.

Был внедрен сложный в работе и более дорогостоящий гипоаллергенный палладиевый сплав.

Была разработана и реализована дополнительная гарантия подлинности — Код ЭПЛ, позволяющий клиентам быть уверенным в том, что купленное изделие создано в компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Человек логично хочет получить лучший продукт за соответствующую цену.

Являясь компанией полного цикла «ЭПЛ. Якутские бриллианты» гарантирует своим клиентам цены без посредников, что позволяет предоставить людям работающую бонусную систему, позволяющую выгодно приобретать ювелирные украшения.

Все это можно назвать ответом на вопрос: «Как мы заботимся о клиентах?»

Если посмотреть на процесс принятия решения клиентом о покупке, то мы увидим, что клиент инстинктивно ищет тот бренд, который бы позволил бы ему совершить выгодную сделку, которая решила бы стоящую перед ними задачу. И бренд, способный дать это — получит деньги клиента.

Но как мы писали в самом начале, просто продать качественный товар уже не достаточно. Поэтому важно то, какие эмоции испытывает человек на протяжении всего процесса покупки. И здесь в игру вступают продавцы-консультанты, которых невозможно заставить быть счастливыми и делиться этим чувством с покупателями. Это можно создать только правильной и честной мотивацией, прозрачной перспективой карьерного роста и человеческими отношениями в компании и коллективе.

«Все гениально и просто» — гласит старая русская пословица. И то, что описано в этой статье логично и не представляет большой тайны, но именно простые вещи зачастую самые эффективные и труднореализуемые. И чем больше компания, тем сложнее внедрить на практике то, что приносит конечный результат.

В этом году компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» отмечает свое 25-летие. И если учесть, что начало деятельности пришлось на непростые для российского бизнеса 90-е, то можно понять, какой сложный и огромный путь проделала компания на пути к успеху, который стал возможен благодаря вышеперечисленным принципам.

Станьте частью большой и счастливой семьи клиентов «ЭПЛ. Якутские бриллианты» подарив себе или тем, кто так близок вашему сердцу шедевры ювелирного искусства, созданные дарить вам счастье, посетив ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/

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Сегодня в 13:41, просмотров: 110, комментариев: 0


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