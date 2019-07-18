​Югра строит линии наружного освещения автомобильных дорог

В этом году на магистралях автономного округа появится 20 километров осветительных линий. Оснащение автотрасс новыми источниками света ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Один из его показателей – снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в два раза – регион должен достичь к 2024 году.

"Освещенными станут 19 участков региональных автомобильных дорог Нижневартовского, Нефтеюганского и Советского районов. Новые фонари в первую очередь установят на аварийно-опасных участках трасс вблизи населенных пунктов и там, где интенсивность движения наиболее высока. При строительстве линий использованы современный светодиодные светильники отечественного производства, хорошо зарекомендовавшие себя в условиях перепадов температур и давления в районах Крайнего Севера", – сообщает глава комитета думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий.

Так как порядка 50% дорожно-транспортных происшествий в Югре случаются в темное время суток, линии освещения добавят безопасности в дорожное движение региона. В грядущем 2020 году объем строительства линий электропередач вдоль автотрасс региона увеличится до 30 километров.