​Не убийства и не разбой: полицейским Сургутского района сложнее всего раскрывать действия мошенников

В Сургутском районе самыми трудными по раскрытию делами стали преступления, связанные с мошенничеством. С таким заявлением выступил начальник ОМВД России по Сургутскому району Юрий Полищук на пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы за первое полугодие 2019 года.

В данный момент количество дел по факту мошенничества составляет 29. Из них 14 было совершенно с использованием сотовых телефонов, а остальные 15 — через интернет.

Все эти правонарушения относятся к труднораскрываемым и на сегодняшний день их раскрыто всего три, по четырем ведется следствие.

«Сложность заключается в том, что подозреваемые находятся в разных субъектах России: Белгородская область, Калининградская область и другие. Второй момент — когда мошенники похищают денежные средства, они начинают переводить их между счетами в разные банки. Все это затягивает процесс получения информации и задержания этих преступников», –– отметил Юрий Полищук.