16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,9451   EUR  70,5552  

В Тунисе жителя Югры парализовало из-за травмы позвоночника. Требуется срочная транспортировка в Россию и операция

Правительство ХМАО в курсе ситуации и пытается ее решить

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

Отдыхавший в Тунисе на острове Джерба югорчанин получил травму позвоночника, и сейчас не может вернуться на родину.

Это случилось 13 июля: житель Советского района Александр Воробьев, катаясь на водном аттракционе, травмировал шейный отдел позвоночника. Его госпитализировали в островную больницу, где он находится в настоящее время.

Мужчина пребывает в тяжелом состоянии, он полностью обездвижен ниже груди. Ему необходима операция но, как в соцсетях пишет его супруга Наиля, операцию постоянно переносят, не объясняя причин. Пострадавшего нужно вернуть на родину, чтобы за лечение взялись российские медики.

«Я одна пытаюсь найти выход из этой ситуации, со мной двое несовершеннолетних детей, я обращалась в посольство РФ в Тунисе, однако [там] ничем помочь не могут, но находятся со мной на связи. Путевка заканчивается 17 июля, муж в реанимации, двое детей на руках, что делать, я не знаю», — пишет Наиля Воробьева в письме к президенту Владимиру Путину.

СИА-ПРЕСС связался с департаментом общественных и внешних связей ХМАО-Югры. Заместитель директора Галина Липатова сообщила, в округе о ситуации знают и принимают меры для ее решения: «Такие ситуации всегда отслеживаются. Будет сделано все возможное, чтобы помочь пострадавшему. Чуть позднее мы сообщим дополнительную информацию».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:32, просмотров: 105, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Многолетники. Где они?

​Многолетники. Где они?
Возле нашего дома уже давненько высадили на клумбе многолетние кустарники и цветы. Это оказалось красиво и дешево. Уход за ними — только весенняя подкормка и редкий летний полив
Сергей Антонов, сургутянин Сегодня в 09:35
227 0
«Проведя анализ Utair, Сургутнефтегаз, возможно, решит получить хоть что-то, чем ничего»

«Проведя анализ Utair, Сургутнефтегаз, возможно, решит получить хоть что-то, чем ничего»

Директор филиала финансовой компании БКС в Сургуте Азамат Юсупов — о продаже непрофильных активов Сургутнефтегаза
Артем Мазнев Сегодня в 07:45
409 0
Владимир Самборский: «Хорошо, что я не стал мэром Сургута пятнадцать лет назад. Иначе я бы сейчас не давал это интервью»

Владимир Самборский: «Хорошо, что я не стал мэром Сургута пятнадцать лет назад. Иначе я бы сейчас не давал это интервью»
Юбилейное интервью с бизнесменом и общественным деятелем — о «лихих» девяностых, борьбе за кресло мэра, бандитах, благотворительности и многом другом
Анастасия Якупова 17 июля в 19:17
985 3
​Сургут наводнила мошкара. Как город может с ней бороться?

​Сургут наводнила мошкара. Как город может с ней бороться?
Илья Низовских 17 июля в 13:42
729 0
ЕЛЕ-2: ​Пользователи услуг крупного мобильного оператора в Сургуте жалуются на плохую связь

ЕЛЕ-2: ​Пользователи услуг крупного мобильного оператора в Сургуте жалуются на плохую связь
Анастасия Семихатских 16 июля в 13:12
853 1
​Закон и порядок, выпуск 2. А ты его акцизом пробовал?

​Закон и порядок, выпуск 2. А ты его акцизом пробовал?
Что произойдет, когда цены на вино вырастут? Кто-то перейдет в сегмент более дешевого вина, кто-то отправится за пивом и водкой
Олег Владимиров 17 июля в 08:14
443 3
​В Сургуте внедряют новые стандарты освещения образовательных учреждений

​В Сургуте внедряют новые стандарты освещения образовательных учреждений
Пресс-служба компании «Среда комфорта» 16 июля в 15:31
664 2
Наибольший социальный эффект достигается при предоставлении государственной поддержки в виде субсидий

Наибольший социальный эффект достигается при предоставлении государственной поддержки в виде субсидий
Предлагаю направлять половину профицита бюджета на дополнительное финансирование мероприятий по выплате субсидий участникам региональной жилищной программы
Александр Пурышев, читатель siapress.ru 16 июля в 14:46
786 8
​Как в старости будут выглядеть Вадим Шувалов, Владимир Богданов, Тарас Самборский и другие известные сургутяне? Показываем

​Как в старости будут выглядеть Вадим Шувалов, Владимир Богданов, Тарас Самборский и другие известные сургутяне? Показываем
В сети новый тренд — приложение «состаривает» вас на фотографии
Анастасия Якупова 16 июля в 13:43
1546 6
Политика патернализма и социально ориентированный бюджет создали большие обязательства перед различными социальными группами

Политика патернализма и социально ориентированный бюджет создали большие обязательства перед различными социальными группами
На апрель 2019 года количество нуждающихся в получении жилья составляет 4136 семей. Из них улучшат свои условия 51 семья
Ринат Айсин, депутат думы Югры 16 июля в 09:22
694 9
​Сургутяне о «благоустройстве» своего района

​Сургутяне о «благоустройстве» своего района
Петр Назаров, сургутянин, житель микрорайона «А» и присоединившиеся неравнодушные соседи 16 июля в 08:19
892 4
Жители Югры все чаще сталкиваются с гадюками. Что делать, если вы наткнулись на змею и она вас укусила

Жители Югры все чаще сталкиваются с гадюками. Что делать, если вы наткнулись на змею и она вас укусила
Рекомендации от департамента недропользования и природных ресурсов Югры
Редакция СИА-ПРЕСС 15 июля в 17:17
998 3
​ Винтики и шурупики

​ Винтики и шурупики
Уважаемый депутат Нечепуренко, добейтесь и постройте большой спорткомплекс не в маленьком дворе, к которому никаких стоянок и подъездов не будет, а на хорошем месте — на трассе, на проспекте, большой улице, чтобы было видно его со всех сторон
Елена Гончарова, руководитель «Русского радио» 15 июля в 17:07
889 1
Про город и людей

Про город и людей
В Сургуте не любят людей, не любят пешеходов и ничего не хотят делать для удобства прогулок по центру. Почему я так решил? Я просто не спеша прогулялся по проспекту Ленина
Евгений Яровой, сургутянин 15 июля в 16:07
989 3
У сургутянина, до 2019 года имевшего паспорт СССР, снесли единственное жилье, пока его не было дома

У сургутянина, до 2019 года имевшего паспорт СССР, снесли единственное жилье, пока его не было дома
Артем Мазнев 15 июля в 15:34
1385 2
Как менялась архитектура сургутских остановочных павильонов?

Как менялась архитектура сургутских остановочных павильонов?
Стало интересно, как развивалась (и деградировала) архитектура сургутских остановочных павильонов, и я решил сделать подборку оценку и дать краткий анализ
Юрий Кузнецов, архитектор 15 июля в 12:22
580 3
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика