В Тунисе жителя Югры парализовало из-за травмы позвоночника. Требуется срочная транспортировка в Россию и операция

Отдыхавший в Тунисе на острове Джерба югорчанин получил травму позвоночника, и сейчас не может вернуться на родину.

Это случилось 13 июля: житель Советского района Александр Воробьев, катаясь на водном аттракционе, травмировал шейный отдел позвоночника. Его госпитализировали в островную больницу, где он находится в настоящее время.

Мужчина пребывает в тяжелом состоянии, он полностью обездвижен ниже груди. Ему необходима операция но, как в соцсетях пишет его супруга Наиля, операцию постоянно переносят, не объясняя причин. Пострадавшего нужно вернуть на родину, чтобы за лечение взялись российские медики.

«Я одна пытаюсь найти выход из этой ситуации, со мной двое несовершеннолетних детей, я обращалась в посольство РФ в Тунисе, однако [там] ничем помочь не могут, но находятся со мной на связи. Путевка заканчивается 17 июля, муж в реанимации, двое детей на руках, что делать, я не знаю», — пишет Наиля Воробьева в письме к президенту Владимиру Путину.

СИА-ПРЕСС связался с департаментом общественных и внешних связей ХМАО-Югры. Заместитель директора Галина Липатова сообщила, в округе о ситуации знают и принимают меры для ее решения: «Такие ситуации всегда отслеживаются. Будет сделано все возможное, чтобы помочь пострадавшему. Чуть позднее мы сообщим дополнительную информацию».