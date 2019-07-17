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​От теста к старту: МегаФон запустил «Умное ЖКХ» на базе стандарта NB-IoT

МегаФон представил решение «Умное ЖКХ», разработанное в рамках «интернета вещей» и использующее стандарт NB-IoT. Продукт позволяет производить учет и контроль за потреблением электричества, тепла, газа и воды. Он поможет поставщикам электроэнергии, тепловой энергии, водоканалам, управляющим компаниям и застройщикам недвижимости.

«Умное ЖКХ» можно интегрировать с распространенными системами 1С и ГИС ЖКХ. Оно обеспечивает автоматический сбор данных без обхода квартир сотрудниками и формирование на его основе четкого баланса потребления ресурсов. При этом жителям не нужно передавать данные ЖКХ в ручном режиме, оплачиваются ресурсы по фактическому потреблению.

«Умное ЖКХ» объединяет автоматизированную систему сбора и передачи данных с приборов коммунального учета, web-приложение для пользователей, объемную библиотеку драйверов для различных моделей цифровых приборов учета и широкие возможности интеграции с внешними системами. Решение позволяет производить учет и контроль за потреблением электричества, тепла, газа и воды. Дополнительно к системе можно подключить датчики протечки, движения, вскрытия и многие другие. Можно также дистанционно программировать и управлять приборами учета.

Передача данных осуществляется по технологии NB-IoT. Она отличается малыми объёмами обмена данными, возможностью использовать автономное питание и гибко управлять энергопотреблением устройств. Установленные в счётчиках элементы питания будут работать без подзарядки до 10 лет, что снизит расходы на замену батарей. Технологические данные устройств хранятся в защищенном облачном хранилище и доступны пользователю через веб-интерфейс и мобильное приложение.

Благодаря решению «Умное ЖКХ» снабжающие и управляющие организации получают прозрачность взаиморасчетов, эффективный контроль за поставкой и передачей ресурсов, функции удаленного контроля счетчиков, а также сокращение потерь энергоресурсов и связанных с ними убытков.

«Наше новое решение для ЖКХ учитывает все местные особенности, принятые в России стандарты и, что особенно важно, практику управления сферой городского хозяйства. Принимая во внимание те факты, что годовой оборот рынка ЖКХ в нашей стране достигает 4,6 триллиона рублей, и соответствует 6% ВВП России, нет никаких сомнений, что «Умное ЖКХ» будет активно внедряться в масштабах всего государства, повышая удобство управления процессами и снижая издержки от потерь, в настоящее время являющихся достаточно серьезной проблемой данной отрасли», – заявил руководитель по IoT и цифровым решениям МегаФона Павел Иванченко.

Как это решение работает в Иннополисе можно посмотреть здесь.


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Сегодня в 18:22, просмотров: 148, комментариев: 0


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