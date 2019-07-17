​Покоряющий сердца «Пылающий лед»

Создав алмазы, природа подарила человеку символы совершенства, которые помогают людям увековечить свои отношения или создать совершенный образ невероятной красоты.

Огранщики ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты», обученные в собственной школе гранильного мастерства ЭПЛ, создают бриллианты совершенной огранки «Пылающий Лед».

Став визитной карточкой компании бриллианты «Пылающий Лед», покорили сердца сотен тысяч клиентов, став желанным подарком.

Идеальное алмазное сырье, профессиональные огранщики и, как результат, бриллианты с идеальной симметрией граней, глядя на которые забываешь обо всем на свете, на мгновение, всецело погружаясь в чары гранильного искусства.

Клиенты компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в шести странах Мира: России, США, Кипре, Хорватии, Казахстане и Киргизии отдают свое предпочтение бриллиантам «Пылающий Лед», подтверждая своим выбором уникальность этой огранки.

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Посетите ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38.

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