​В Югре на реке пропал человек. Уже одиннадцатый за это лето

Вчера, 16 июля, на реке Конда в городе Урай пропал мужчина. Поисковая группа спасателей обследовала 1200 квадратных метров водной акватории, но человек пока не нашли. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили в структурном подразделении МЧС России «Центроспас».

С начала лета до текущего дня по сообщению «Центроспас» в водоемах Югры пропали 11 человек, 7 из них удалось найти. Люди тонут не только в реках с течением, но и в озерах и карьерах с водой.

Напомним, что последняя поисково-спасательная операция прошла в понедельник, 15 июля. Тогда было найдено тело иркутянина.

Спасатели рекомендуют купаться только будучи трезвым и только на оборудованных пляжах, пользоваться надувными матрасами и самодельными плотами, не заходить в воду глубже чем по пояс, если вы не умеете плавать, и не подплывать к лодкам и катерам.