​Югра взяла «золото» и «бронзу» на чемпионате мира по джиу-джитсу 

Недавно завершился чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу «ACB JJ World Open Championship GI 2019». Он проходил в Москве, 13 и 14 июля. Среди 1500 спортсменов из разных стран, участвовавших в соревновании, отличились бойцы из Югры.

Наш регион представляли спортсмены ханты-мансийкого клуба смешанных боевых единоборств Максим Багаутдинов и Анна Медведева. Они смогли завоевать на международном чемпионате золотую и бронзовую медали. Максим занял первое место в категории юношей 14-15 лет в весовой категории до 84 кг, одержав победу в первом спарринге со счетом 22:0. Анне заняла 3 место среди детей 6-7 лет, причем она была единственной девочкой в своей группе.

Тренировкой наших спортсменов занимались тренеры ханты-мансийского спортивного клуба по джиу-джитсу Алексей Фирсов и Алексей Пачганов. Их ученики нередко завоевывали первые места в региональных и федеральных соревнованиях.