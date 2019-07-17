В российские аэропорты вернут курилки. Как в Сургуте?

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о возвращении курилок в российские аэропорты. За него проголосовало 327 депутатов.

Подразумевается, что в воздушных гаванях должны будут оборудовать изолированные помещения с хорошей системой вентиляции. Курилки будут предусмотрены в нескольких зонах аэропортов:

в зале ожидания вылета

в транзитной зоне.

При этом, в Госдуме добавили, что законопроект вовсе не принуждает аэропорты оборудовать свои залы курилками. Однако ожидается, что они будут появляться во всех крупных российских аэропортах, пишет «Росбалт».

Источник в аэропорту Сургута сообщил СИА-ПРЕСС, что при необходимости у здания авиагавани есть возможность обустроить курилку, но будет ли это сделано - неизвестно.

«Запрет на курение в аэропортах, действующий уже несколько лет, не привел к желаемому результату. Скорее, наоборот. Действующий запрет не соблюдают две трети курильщиков, нарушители курят в туалетах, в комнатах матери и ребенка, на лестницах. Да и на улице, у входа в здание аэропорта вас встречает облако табачного дыма, а вокруг все усеяно окурками. Именно поэтому и нужно вернуть комнаты для курения», - сказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Его слова цитирует русская служба BBC.

Напоминаем, что запрет на курение в общественных местах ввели в 2013 году. Из всех аэропортов России убрали курилки, и пассажирам пришлось выходить покурить за пределы здания.