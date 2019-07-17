В Югре запускают новую кадровую платформу

Совместными усилиями общероссийского народного фронта и автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» запущена новая кадровая платформа. Её название – «Профстажировки 2.0», и к участию приглашены все заинтересованные лица, в том числе работодатели.

Платформа дает возможность перспективным и амбициозным студентам – будущим специалистам – готовить свои курсовые и дипломные работы не только ради оценок, но и по заданию ключевых работодателей страны. Платформа уже запущена и работает на модернизированной платформе «Профстажировки.рф».

Чтобы принять участие, нужно выполнить кейсы по заданию компаний. Узнать подробности можно здесь.

Этим летом студенты смогут зарегистрироваться на сайте и посмотреть кейсы от более 290 компаний, ставших партнерами проекта. На данный момент они выложили 808 кейсов, выбирать и решать которые студенты смогут с первого дня учебного года, 1 сентября.

Дипломы и курсовые работы с решенным кейсом становится первой ласточкой студента для выхода в желаемую профессию. Молодых талантов ищут лидеры экономической и социальной сфер, которым как никогда нужны специалисты для решения своих задач. Кейсы размещают в том числе органы государственной власти – они ищут людей, способных решить идеи для национальных проектов. Вопрос трудоустройства выпускников по специальности разрешат колледжи и университеты.

«Таким образом, участие в проекте выгодно всем», - считает руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты Российской Федерации Илья Семин.

В рамках проекта весной в Югре проходила акция «Дни в профессии». В стенах восеми предприятий и учреждений Югры прошли экскурсии, на которых побывали более 600 школьников из Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска.