​Евгений Данников принял участие в совместном заседании депутатов двух дум

В июле в Ханты-Мансийске прошло совместное заседание депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Законодательной Думы Томской области.

На заседании парламентарии обсудили вопросы развития транспортной инфраструктуры между Югрой и Томской областью, вопросы сферы образования, а также реализацию национальных проектов "Комфортная среда" и "Экология". Затем законодатели возложили цветы к Мемориалу Славы воинам Югры, погибшим в годы Великой Отечественной войны и к монументу «Вечная память воинам Югры» – памятнику погибшим в локальных конфликтах, который расположен у здания окружного Военного комиссариата. Посетили среднюю общеобразовательную школу № 4, музей «Природы и человека», а также музей под открытым небом «Торум Маа».

«Мероприятие прошло на высоком уровне. Гостям показали все, чем может гордиться столица Югры. У нас соседствующие регионы, многое нас объединяет, поэтому плодотворное сотрудничество необходимо развивать. Безусловно, возможности у регионов разные, но проблемы как показывает практика, схожи, поэтому подобные мероприятия эффективны тем, что дают возможность обмениваться опытом, учиться друг у друга, вырабатывать единые модели в разных сферах жизнедеятельности», - поделился своим мнением депутат Данников.