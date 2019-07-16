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​Нерушимость гарантий ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Мы интуитивно ценим те ювелирные компании, которые могут гарантировать качество созданных ими ювелирных украшений.

Специалисты ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» вот уже 25 лет создают украшения, каждое из которых защищено нерушимыми гарантиями качества, подлинности и цены без посредников.

Каждая гарантия имеет техническое обоснование в виде единой системы стандартов качества, получившей название Код ЭПЛ.

Благодаря этой разработке, на каждое изделие наносится уникальный зашифрованный код, который подтверждает качество созданного изделия и позволяет проверить подлинность, введя этот код в специальном разделе сайта и получив сертификат достоверности с подробной информацией об изделии.

Гарантии компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» — это прежде всего доверие клиентов и это доверие высшей пробы, так как украшения покупают для себя или тех, кто дорог сердцу, чтобы рассказать о самом главном — о том, что чувствуют.

И именно доверие клиентов стало тем фундаментом, который позволил компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» вырасти из небольшой экспериментально-производственной лаборатории по производству бриллиантов из Якутии до международной ювелирной компании с розничным сетями в России, США, Кипре, Хорватии, Казахстане и Киргизии, с более чем 120 торговыми точками.

Присоединяйтесь к клиентам компании, которые ценят безупречное качество, уникальный дизайн украшений «ЭПЛ. Якутские бриллианты», посетив ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/

Ждем вас на страницах интернет-магазина: https://epldiamond.ru/

Следите за новинками и акциями в нашем инстаграм: https://www.instagram.com/epldiamond_surgut/


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Сегодня в 14:24, просмотров: 126, комментариев: 0


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