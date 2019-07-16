​В Нижневартовске на ликвидацию несанкционированных свалок направят 4,5 миллиона рублей

В этом году югорчане отметили на интерактивной карте свалок ОНФ, более 200 объектов. Причем, активность проявили жители почти всех муниципалитетов.

- Ресурс интерактивной карты позволяет видеть реальную картину, а не отчеты чиновников. Если открыть карту, то каждый сможет увидеть, где свалка ликвидирована, а где еще – нет. Данный ресурс был запущен в 2017 году и за время его работы от жителей региона поступило более 1 тыс. обращений. Этот факт говорит о высокой активности югорчан. Сегодня все муниципалитеты региона приступили к ликвидации подобных очагов. Так, если посмотреть на карту, станет понятно, что работа идет активно, - отмечает депутат думы Югры Сергей Великий

В Нижневартовске в самом разгаре сезон ликвидации несанкционированных свалок. Специалисты местного управления по природопользованию и экологии администрации города провели мероприятия по выявлению мест несанкционированного размещения отходов и объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Выявлено и проинвентаризировано 40 несанкционированных свалок на ориентировочной площади 3,5 гектара.

Выявленные свалки планируется ликвидировать в этом году за счет выделенных бюджетных средств и заключенного на эти цели муниципального контракта со специализированной организацией. Из бюджета Нижневартовска на эти цели выделено 4,5 миллиона рублей.

Из года в год состав несанкционированных свалок остается практически неизменным и состоит как из бытовых отходов, так и строительных, хотя в последние годы отходы от ремонта помещений стали в процентном соотношении преобладать над бытовыми, также стало появляться больше отходов от автосервисных служб.