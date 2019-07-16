Два дня длился молодежный форум ЛДПР в Сургуте

В июле в городе Сургуте в рамках деятельности Совета депутатов ЛДПР состоялся молодежный форум ЛДПР Тюменской области, Югры и Ямала. Форум прошел под лозунгами #мыможем #мывместе. В партийном мероприятии приняли участие представители молодежи, координаторы, депутаты трёх регионов - юга Тюменской области, Югры и Ямала. С приветственным словом к участникам обратились: Председатель Совета депутатов ЛДПР Артём Зайцев, координатор Ханты-Мансийского регионального отделения партии, депутат думы Югры Евгений Данников, координатор Тюменского регионального отделения ЛДПР Александр Яковенко.

В рамках мероприятия участники активно и дружно работали на трёх площадках, а также приняли участие в игре «Выборы сегодня».

Спикером на площадке «История успеха одного человека» выступил городской депутат Евгений Барсов. Опытный политик рассказал однопартийцам историю своего успеха, ответил на все вопросы аудитории.

На второй площадке «Региональное законодательство» на примере работы думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры поделились опытом законотворческой деятельности депутаты фракции ЛДПР Евгений Данников и Андрей Миляев.

На третьей площадке рассмотрели вопросы развития соцсетей и продвижение в популярных социальных сетях.

Три команды во второй день боролись, выполняя задания и показывая творческие номера. Затем прошла в игровой форме активная избирательная кампания. Со всеми необходимыми атрибутами - перекрестные дебаты, встречи с избирателями и другие мероприятия. По итогам данных «выборов главы Кукуево» определился победитель Канувер Шлях, а самые активные участники первого молодежного форума ЛДПР получили благодарственные письма.

«Подобное мероприятие состоялось в Югре впервые. И все прошло на хорошем уровне. Такие формы работы с молодежью – это важно для всего регионального отделения и на благо партии, ее развития, укрепления позиции, это ее будущее. Молодежная организация ЛДПР работает на протяжении всего существования Либерально-демократической партии России. А молодежная политика является одним из приоритетных направлений деятельности нашей партии. Подобные форумы стимулируют молодежь, подстегивают участие молодежи в общественно-политической жизни и процессах принятия решений на местном, региональном и федеральном уровнях», - считает Евгений Данников.

Его коллега по партии Андрей Миляев считает, что это в первую очередь возможность поучиться, приобрети новые знания молодым политикам: «Мы не прячемся за дверями высоких кабинетов. Мы не боимся решать самые сложные и актуальные проблемы молодых россиян. Мы делаем всё для того, чтобы новое поколение с уверенностью смотрело в будущее, становилось успешнее, благополучнее и профессиональнее. А потому такие молодежные форумы намерены проводить и в будущем».

Организаторы молодежного форума ЛДПР выразили огромную благодарность за предоставленную площадку для проведения мероприятия школе английского языка «Биг-Бен», и лично депутату Думы города Сургута Барсову Евгению Вячеславовичу. Артем Зайцев вручил памятную планшетку Тюменской областной Думы сургутскому депутату.