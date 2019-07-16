В Югре около трех тысяч человек обратились к медикам за помощью после укусов клещей

Согласно статистике Роспотребнадзора по Югре, на сегодняшний день в округе зарегистрировано уже 2975 обращений за помощью по поводу присасывания клеща.
Больше всего с жалобами обращаются жители, проживающие в:
Ханты-Мансийске (458 случаев),
Пыть-Яхе (409 случаев),
Нефтеюганске (367 сл.),
Нефтеюганском районе (268 сл.),
Октябрьском районе (198 случаев),
Кондинском районе (217 случаев).
Среди мест, в которых население повергается наибольшему нападению клещей, выделяют:
лесные территории (32 процента от всех нападений),
дачные участки (28 процентов),
территории населенных пунктов, не обработанных против клещей (18 процентов).
Также, нападению клещей можно подвергнуться на кладбищах и на обочинах трасс автодорог.
«Сезон клещей продолжается, необходимо соблюдать меры личной профилактики, по возможности обработать дачные участки, не приносить из леса букеты цветов, проводить осмотр домашних животных, находящихся на самовыгуле и снимать с них ползающих и присосавшихся клещей. При посещении природного очага (лесная зона) пользоваться акарицидными препаратами, которые наносятся на одежду. Очень важно правильно одеваться, проводить частые само- и взаимоосмотры», — сообщили в Роспотребнадзоре по Югре.
СИА-ПРЕСС сделал запрос в сургутское отделение Роспотребнадзора за дополнительными подробностями о ситуации с клещами в городе.
«Особое мнение» с Тарасом Самборским и Сергеем Полукеевым // ONLINE 18 июля в 11:00