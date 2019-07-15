​Wifire TV добавил армянские телеканалы в HD

Сервис цифрового телевидения Wifire TV от компании Netbynet (бренд Wifire) добавил два телеканала на армянском языке в премиальный пакет телеканалов Shant - Shant News и Shant Serial. Пакет телеканалов Shant теперь включает в себя четыре национальных зарубежных канала: Shant Premium HD, Shant Music, Shant News и Shant Serial. Стоимость подписки осталась прежней – 240 рублей в месяц.
Shant News – круглосуточный информационный армянский телеканал ведущего медиахолдинга Армении «Шант», транслирующий новостные выпуски, интервью с главными лицами и прямые трансляции с мест ключевых событий Армении. Ежедневно в эфире канала - обсуждение актуальных тем с экспертами, криминальная хроника и все, что происходит в Армении и с армянами во всем мире - оперативно, из первых уст, в формате высокой четкости. Shant Serial – канал, транслирующий культовые армянские сериалы и популярные зарубежные телевизионные фильмы на армянском языке.
«Благодаря сотрудничеству с зарубежными дистрибьюторами телеканалов, абоненты Wifire TV имеют доступ к любому тематическому контенту, в том числе на иностранном языке. Таким образом, мы расширяем аудиторию сервиса и даем возможность абонентам смотреть контент на своем родном языке или изучать иностранный с помощью актуального видео-контента», - комментирует Директор по развитию бизнеса на массовом рынке NETBYNET, Андрей Егоров.
В 2019 году Wifire TV включил телеканалы на казахском и киргизском языках: Kazakh TV HD– о природе, культуре, традициях, людях Казахстана и азиатских республик на киргизском языке и «Хабар24 HD» – аналог российского канала Россия 24, новости, программы и документальные фильмы на казахском языке. Много лет зрителям доступен контент нататарском, украинском и белорусском языке.
В сервисе оператора также доступны телеканалы на английском (Paramount Channel, English club, CNN), французском (France 24), немецком (Deutsche Welle), японском (NHK World Japan, JS_TV), арабском (RT Arabic) и корейском (Arirang TV, KBS World) языках. В планах оператора добавить контент на итальянском языке.
Wifire TV– сервис цифрового телевидения от оператора фиксированной связи NETBYNET (бренд Wifire). Услуга доступна на сети любого оператора связи на всей территории России. Сервис содержит свыше 250 телеканалов в цифровом качестве, треть из них в HD и UHD, а также обширную библиотеку VOD и SVOD контента, насчитывающую более 20 000 фильмов и сериалов.