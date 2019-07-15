​Wifire TV добавил армянские телеканалы в HD

Сервис цифрового телевидения Wifire TV от компании Netbynet (бренд Wifire) добавил два телеканала на армянском языке в премиальный пакет телеканалов Shant - Shant News и Shant Serial. Пакет телеканалов Shant теперь включает в себя четыре национальных зарубежных канала: Shant Premium HD, Shant Music, Shant News и Shant Serial. Стоимость подписки осталась прежней – 240 рублей в месяц.

Shant News – круглосуточный информационный армянский телеканал ведущего медиахолдинга Армении «Шант», транслирующий новостные выпуски, интервью с главными лицами и прямые трансляции с мест ключевых событий Армении. Ежедневно в эфире канала - обсуждение актуальных тем с экспертами, криминальная хроника и все, что происходит в Армении и с армянами во всем мире - оперативно, из первых уст, в формате высокой четкости. Shant Serial – канал, транслирующий культовые армянские сериалы и популярные зарубежные телевизионные фильмы на армянском языке.

«Благодаря сотрудничеству с зарубежными дистрибьюторами телеканалов, абоненты Wifire TV имеют доступ к любому тематическому контенту, в том числе на иностранном языке. Таким образом, мы расширяем аудиторию сервиса и даем возможность абонентам смотреть контент на своем родном языке или изучать иностранный с помощью актуального видео-контента», - комментирует Директор по развитию бизнеса на массовом рынке NETBYNET, Андрей Егоров.

В 2019 году Wifire TV включил телеканалы на казахском и киргизском языках: Kazakh TV HD– о природе, культуре, традициях, людях Казахстана и азиатских республик на киргизском языке и «Хабар24 HD» – аналог российского канала Россия 24, новости, программы и документальные фильмы на казахском языке. Много лет зрителям доступен контент нататарском, украинском и белорусском языке.

В сервисе оператора также доступны телеканалы на английском (Paramount Channel, English club, CNN), французском (France 24), немецком (Deutsche Welle), японском (NHK World Japan, JS_TV), арабском (RT Arabic) и корейском (Arirang TV, KBS World) языках. В планах оператора добавить контент на итальянском языке.