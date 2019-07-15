Евгений Данников провел 59-ю внеочередную конференцию ЛДПР

В июле в Сургуте состоялась 59 внеочередная конференция Ханты - Мансийского регионального отделения политической партии ЛДПР. Главная тема повестки мероприятия - это утверждение кандидатов на сентябрьские выборы 2019 года. Партию ЛДПР представят 36 избранных членов партии, представляющих 19 местных отделений ЛДПР.
Евгений Данников озвучил список кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого созыва и кандидатов на должность глав муниципальных образований.
Егоров Максим Анатольевич – кандидат на дополнительных выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого созыва по Когалымскому одномандатному избирательному округу № 15.
Кандидатуры на должности глав муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по единым избирательным округам:
Новоселов Алексей Павлович – кандидат на выборах главы муниципального образования сельского поселения Болчары по единому избирательному округу;
Бабенко Георгий Яковлевич – кандидат на выборах главы муниципального образования сельского поселения Сергино по единому избирательному округу;
Щурко Валентина Максимовна – кандидат на выборах главы муниципального образования сельского поселения Коммунистический по единому избирательному округу;
Половикова Юлия Святославовна – кандидат на выборах главы муниципального образования городского поселения Белый Яр по единому избирательному округу;
Джаббаров Анвар Исматилович - кандидат на выборах главы муниципального образования сельского поселения Нижнесортымский по единому избирательному округу
Кандидатуры в депутаты представительных органов:
Белоярский район: Захарова Анастасия Александровна
Поселение Березово: Слепцов Владислав Викторович, Арапханов Магомет Мухтарович
Сельское поселение Мулымья: Захарова Ирина Викторовна
Город Мегион: Куриленко Максим Александрович
Город Нижневартовск: Бойко Константин Николаевич
Город Нягань: Архипов Александр Олегович, Синицын Максим Владимирович
Город Пыть-Ях: Кувакин Игорь Сергеевич, Измайлов Игорь Васильевич
Городское поселение Коммунистический: Насибуллин Леонард Фанилевич,
Таушканов Игорь Михайлович, Батуева Вера Анатольевна, Чернова Наталья Евгеньевна, Асадов Ростислав Магерам Оглы, Семенов Александр Викторович,
Лодочников Владимир Геннадьевич, Костенко Александр Александрович, Самохина Светлана Викторовна, Щурко Валентина Максимовна
Сургутский район: Усманов Тагир Инсафович, Телегин Виталий Геннадьевич
Сельское поселение Русскинская: Дацюк Ольга Юрьевна, Громов Александр Викторович, Музыченко Егор Анатольевич, Егоров Валентин Николаевич,
Ханты-Мансийский район: Пивоваров Александр Анатольевич
Сельское поселение Луговской: Мосеевских Сергей Викторович
Все кандидатуры путем тайного голосования были утверждены членами партии ЛДПР.
*Культ - сложившаяся традиция почитания. Например: "Сталин умер - ну, и культ с ним!"