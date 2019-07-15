16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,8280   EUR  70,8574  

Евгений Данников провел 59-ю внеочередную конференцию ЛДПР

В июле в Сургуте состоялась 59 внеочередная конференция Ханты - Мансийского регионального отделения политической партии ЛДПР. Главная тема повестки мероприятия - это утверждение кандидатов на сентябрьские выборы 2019 года. Партию ЛДПР представят 36 избранных членов партии, представляющих 19 местных отделений ЛДПР.

Евгений Данников озвучил список кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого созыва и кандидатов на должность глав муниципальных образований.

Егоров Максим Анатольевич – кандидат на дополнительных выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого созыва по Когалымскому одномандатному избирательному округу № 15.

Кандидатуры на должности глав муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по единым избирательным округам:

Новоселов Алексей Павлович – кандидат на выборах главы муниципального образования сельского поселения Болчары по единому избирательному округу;

Бабенко Георгий Яковлевич – кандидат на выборах главы муниципального образования сельского поселения Сергино по единому избирательному округу;

Щурко Валентина Максимовна – кандидат на выборах главы муниципального образования сельского поселения Коммунистический по единому избирательному округу;

Половикова Юлия Святославовна – кандидат на выборах главы муниципального образования городского поселения Белый Яр по единому избирательному округу;

Джаббаров Анвар Исматилович - кандидат на выборах главы муниципального образования сельского поселения Нижнесортымский по единому избирательному округу

Кандидатуры в депутаты представительных органов:

Белоярский район: Захарова Анастасия Александровна

Поселение Березово: Слепцов Владислав Викторович, Арапханов Магомет Мухтарович

Сельское поселение Мулымья: Захарова Ирина Викторовна

Город Мегион: Куриленко Максим Александрович

Город Нижневартовск: Бойко Константин Николаевич

Город Нягань: Архипов Александр Олегович, Синицын Максим Владимирович

Город Пыть-Ях: Кувакин Игорь Сергеевич, Измайлов Игорь Васильевич

Городское поселение Коммунистический: Насибуллин Леонард Фанилевич,

Таушканов Игорь Михайлович, Батуева Вера Анатольевна, Чернова Наталья Евгеньевна, Асадов Ростислав Магерам Оглы, Семенов Александр Викторович,
Лодочников Владимир Геннадьевич, Костенко Александр Александрович, Самохина Светлана Викторовна, Щурко Валентина Максимовна

Сургутский район: Усманов Тагир Инсафович, Телегин Виталий Геннадьевич

Сельское поселение Русскинская: Дацюк Ольга Юрьевна, Громов Александр Викторович, Музыченко Егор Анатольевич, Егоров Валентин Николаевич,

Ханты-Мансийский район: Пивоваров Александр Анатольевич

Сельское поселение Луговской: Мосеевских Сергей Викторович

Все кандидатуры путем тайного голосования были утверждены членами партии ЛДПР.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:56, просмотров: 277, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Флудер
не нравится
Сегодня в 22:54
Ну и культ* с ними!

*Культ - сложившаяся традиция почитания. Например: "Сталин умер - ну, и культ с ним!"

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Жители Югры все чаще сталкиваются с гадюками. Что делать, если вы наткнулись на змею и она вас укусила

Жители Югры все чаще сталкиваются с гадюками. Что делать, если вы наткнулись на змею и она вас укусила
Рекомендации от департамента недропользования и природных ресурсов Югры
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 17:17
346 1
​ Винтики и шурупики

​ Винтики и шурупики
Уважаемый депутат Нечепуренко, добейтесь и постройте большой спорткомплекс не в маленьком дворе, к которому никаких стоянок и подъездов не будет, а на хорошем месте — на трассе, на проспекте, большой улице, чтобы было видно его со всех сторон
Елена Гончарова, руководитель «Русского радио» Сегодня в 17:07
332 0
Про город и людей

Про город и людей
В Сургуте не любят людей, не любят пешеходов и ничего не хотят делать для удобства прогулок по центру. Почему я так решил? Я просто не спеша прогулялся по проспекту Ленина
Евгений Яровой, сургутянин Сегодня в 16:07
417 1
У сургутянина, до 2019 года имевшего паспорт СССР, снесли единственное жилье, пока его не было дома

У сургутянина, до 2019 года имевшего паспорт СССР, снесли единственное жилье, пока его не было дома
Артем Мазнев Сегодня в 15:34
598 0
Как менялась архитектура сургутских остановочных павильонов?

Как менялась архитектура сургутских остановочных павильонов?
Стало интересно, как развивалась (и деградировала) архитектура сургутских остановочных павильонов, и я решил сделать подборку оценку и дать краткий анализ
Юрий Кузнецов, архитектор Сегодня в 12:22
413 2
​О национальной гордости Великороссов

​О национальной гордости Великороссов
Прошедшая неделя выдалась жаркой для великороссов. Они обиделись. Телевизор показал что-то сказанное в адрес Путина одним грузинским журналистом на одном из грузинских каналов в одной из грузинских телепередач, вот они и возбудились
Александр Мазурин, читатель siapress.ru Сегодня в 11:26
358 0
Жители дворов вокруг школы №12 хотят новый спортивный комплекс. Это неопровержимый факт

Жители дворов вокруг школы №12 хотят новый спортивный комплекс. Это неопровержимый факт
Суть так называемого «вызова» заключается в том, что Елена Гончарова ​опубликовала статью-мнение, где она рассуждает о «...психоэмоциональном воздействии архитектуры, как окружающей среды, на организм людей»
Дмитрий Нечепуренко, депутат думы Сургута Сегодня в 10:25
547 8
Олег Владимиров

Простые вопросы и новые лица
Еженедельные итоги недели от постоянного обозревателя СИА-ПРЕСС
Олег Владимиров 14 июля в 13:11
820 2
​В администрации Сургута рассказали, почему в городе устанавливают черные заборы

​В администрации Сургута рассказали, почему в городе устанавливают черные заборы
Кстати, они пластиковые
Анастасия Якупова 12 июля в 17:40
1711 7
​Пляж, аттракционы и хоккейный корт: подробности о стройке на Югорском тракте

​Пляж, аттракционы и хоккейный корт: подробности о стройке на Югорском тракте
Сергей Большов, Анастасия Семихатских 12 июля в 14:41
1450 1
Олег Владимиров

​Костюм розового кролика или ничего
С любопытством наблюдаю за попытками причинить добро жителям окрестных с 12-й школой домов. Местный депутат Дмитрий Нечепуренко пытается осчастливить граждан спорткомплексом, те отбрыкиваются
Олег Владимиров 12 июля в 09:35
819 8
​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить

​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить
Александр Пурышев, дольщик ЖК «Любимый» 11 июля в 17:23
1246 2
​Почему в Сургуте могут отклонить жалобу на парковку на газоне? Почему не можем штрафовать много, как в Москве или Уфе? От чего зависит размер штрафа?

​Почему в Сургуте могут отклонить жалобу на парковку на газоне? Почему не можем штрафовать много, как в Москве или Уфе? От чего зависит размер штрафа?
Ответы городской администрации на вопросы о незаконно припаркованных на траве автомобилях
Лилия Сулейманова 11 июля в 17:02
1003 1
Сургутяне обвиняют компанию, продающую арестованное имущество в Югре, в фальсификации торгов

Сургутяне обвиняют компанию, продающую арестованное имущество в Югре, в фальсификации торгов
Речь идет о продаже недвижимости и машин на сотни миллионов рублей
Лилия Сулейманова 11 июля в 15:14
1063 5
Про «гей-парады» в Югре

Про «гей-парады» в Югре
Этот Алексеев раскатывает по российским городам, подает заявки в мэрии на проведение гей-акций, заведомо зная, что местные власти ему откажут. Но он никогда бы и не вышел на парад, если б дали добро
Алексей Пилатов, администратор сообщества «Это Юганск, детка» 11 июля в 11:14
1062 5
​Вызов депутату Дмитрию Нечепуренко. Как обустроить двор ваших избирателей

​Вызов депутату Дмитрию Нечепуренко. Как обустроить двор ваших избирателей
Народ, как только узнал, что вместо их просьбы просто модернизировать хоккейный корт и обустроить их двор, собираются построить двухэтажное здание с большой посещаемостью, тут же стал писать во все инстанции
Елена Гончарова, руководитель «Русского радио» 11 июля в 10:19
793 16
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика