​Лучше сырье - лучше украшения. «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создала сертифицированную систему отбора сырья для создания ювелирных украшений, получившую название Код ЭПЛ.

Ювелирные украшения отражают наши самые светлые чувства, поэтому мы выбираем лучшие из них и важнейшим фактором является сырье. То есть то, из чего сделано украшение.

Специалисты ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» занимаются производством бриллиантов и созданием ювелирных украшений с ними уже 25 лет и за это время был накоплен опыт, позволивший разработать систему стандартов качества, получившую название Код ЭПЛ.

Отбор сырья — очень сложный процесс, требующий не просто многолетнего опыта и специальных знаний, но и особого цветовосприимчивости. Код ЭПЛ позволил сертифицировать профессионалов, посвятивших свою жизнь отбору сырья.

Все это позволяет ювелирам и огранщикам компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создавать ювелирные украшения мирового уровня качества.

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