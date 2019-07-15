Скидка 10% в Объединенной киносети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино»

До 31 декабря 2019 года при оплате билетов картой Mastercard® Райффайзенбанка в кинотеатрах Объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» действует скидка 10%.

Акция проходит во всех кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула кино». Объединённая сеть «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» — крупнейший в России оператор кинотеатров. В состав Объединённой сети входит 75 кинотеатров в 29 городах России. На данный момент в активе кинооператора 633 зала, то есть практически каждый 7-й зал в России.

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