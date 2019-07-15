Работы по первой очереди строительства Центральной окружной больницы на 1100 коек в городе Нижневартовске начнутся в ближайшие дни

Подписан государственный контракт на проведение строительных работ по первой очереди объекта с компанией ООО «Монолитстрой» города Красноярска со сроком строительства 24 месяца.

Первая очередь больницы включает в себя блоки А и Б, хозяйственный корпус – блок Е, гараж, цех утилизации медицинских отходов. Объём работ, выполненных предыдущими подрядчиками до консервации первой очереди объекта, составил 33, 7%.

«В настоящее время составляется детальный график строительства с обозначением сроков и видов работ, объёмами освоения средств. Подписан договор на поставку материалов. Подрядчик планирует приступить к строительству первой очереди в конце июля – в августе», – сообщила руководитель депутатского объединения «Единая Россия», вице-спикер окружного парламента Наталья Западнова.

Рабочие начнут с кровельных работ в блоках А и Б, установки окон, наружных сетей тепло-, водо-, электроснабжения, ливневой канализации. В сентябре на объекте уже должны трудиться порядка 150 человек.

Объём работ по первой очереди больницы очень большой. До конца 2019 года нужно освоить 1 млрд. 300 млн. рублей. Освоение подрядчик произведёт, в том числе, за счёт установки оборудования – вентиляционной системы, дизельгенератора, трансформаторной подстанции.

Что касается второй очереди Центральной окружной больницы, работы идут внутри помещений блоков В, Г и инфекционного корпуса. Рабочим остаётся завершить отделочные работы, установку дверей, сантехнического оборудования.