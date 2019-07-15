​В Москве при попытке вылететь заграницу был задержан бывший владелец крупнейшего тюменского завода

В московском аэропорту Шереметьево был задержан основатель группы компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров, которому ранее принадлежал Антипинский нефтеперерабатывающий завод, базирующийся в Тюмени. Как пишет «КоммерсантЪ», силовики подозревают бизнесмена в хищении $3 млрд, выданных в качестве кредитов Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка. Сегодня, 15 июля, суд определит меру пресечения для Мазурова. Источники «Коммерсанта» утверждают, что предприниматель был взят сотрудниками полиции при попытке вылететь в Ниццу.

Согласно опубликованным в СМИ заявлениям группы «Новый поток», в компании оценивают задержание Мазурова как «попытку давления со стороны недоброжелателей». Получить более подробную информацию об этом деле пока не удалось – в «Новом потоке» не ответили на звонки редакции.

Масштабные проблемы у Антипинского НПЗ начались осенью 2018 года. Тогда завод не смог оплачивать поставки нефти и приостановил производство на неделю, спасать предприятие пришлось основному кредитору – Сбербанку, взамен на получение фактического контроля над предприятием. Летом 2019 года Антипинский НПЗ был объявлен банкротом, его купила азербайджанская компания SOCAR.