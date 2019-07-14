Власти Нягани разобрались, как будут вывозить мусор по новым правилам

В администрации Нягани приняли дорожную карту по приведению муниципальных актов в соответствие с новыми правилами вывоза и утилизации мусора.

Так, на третий квартал 2019 года запланировано утверждение схемы размещения площадок накопления твёрдых коммунальных отходов. Генеральная схема обращения с отходами будет разработана к четвёртому кварталу. Норматив накопления твердых коммунальных отходов будет установлен во втором квартале 2020 года.

«С полным текстом документа можно ознакомиться в постановлении администрации города Нягани от 07.06.2019 № 1872, размещенном на сайте органов местного самоуправления в разделе «Нормативные акты», — говорится в сообщении мэрии.