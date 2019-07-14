Авиакомпания «Ямал» не может использовать половину своих самолетов Sukhoi Superjet из-за дефектов

Половина самолетов SukhoiSuperjet 100, принадлежащих авиакомпании «Ямал», не может использоваться из-за конструктивных дефектов и плохого послепродажного сервиса производителя. Выдержки из годового отчета авиаперевозчика приводит «Интерфакс».
«Многочисленные конструктивно-производственные дефекты двигателя и систем ВС, а также неудовлетворительная послепродажная поддержка со стороны производителя позволяют поддерживать в состоянии летной годности не более семи-восьми самолетов», — говорится в документе.
Всего в авиапарке «Ямала» 15 самолетов SSJ-100.