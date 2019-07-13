В Лянторе капитально отремонтируют школу №6

К новому учебному году в Сургутско районе обновят 60 зданий школ, детсадов, а также учреждений культуры и спорта. При этом шесть зданий из 60 ждет капитальный ремонт.

На эти цели запланировано порядка 200 млн рублей, что в два раза превышает прошлогоднюю сумму.

"Примерно 80 млн рублей пойдут на текущий ремонт объектов, 70 млн рублей – на капитальный, еще 40 млн рублей пойдут на категорирование объектов. Нас поддержали компании-недропользователи, которые дополнительно выделили еще порядка 30 млн рублей", – отметила заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина.

Наибольшую сумму потратят на ремонт лянторской школы №6: 41,6 млн рублей. Примерно такую же сумму власти Сургутского района потратили на модернизацию Белоярской СОШ №1, но в течение нескольких лет.