«Крылов-парк» начнут строить в Сургуте уже в этом году

В 2019 году начнутся работы по обустройству «Крылов-парка» в 40 мкр-не Сургута. О его строительстве стало известно в начале июня, когда сургутянам предоставили возможность самим выбрать проект новой зоны отдыха. В голосовании победу одержал вариант, предложенный проектным бюро Квартал & А1 Arhitects.

ИА СИА-ПРЕСС запросило у администрации города информацию о времени и суммах, которые будут затрачены на реализацию проекта.

Выяснилось, что строительство парка обойдется городу ориентировочно в 79 миллионов рублей, примерно 25 из которых даст окружной бюджет.

Весь парк будет спроектирован под зону общественного пространства для отдыха, прогулок, занятий спортом. На его территории будут тематические арт-объекты по мотивам басен Крылова с пешеходными дорожками, детской - игровой площадкой, площадкой для занятий спортом, центральной площадью, где «изюминкой» станет подсвечиваемая стела с отдельными фразами из басен.

Со стороны главного входа по улице Семена Билецкого проектом предусмотрена небольшая площадка под перспективное строительство, на которой при условии внесения поправок относительно вида разрешенного использования данной территории, возможно размещение какого-то нестационарного объекта, например, торгового павильона или кофейни.

Строительство парка планируется закончить в 2021 году.