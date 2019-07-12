​Лучшие муниципалитеты региона получат гранты от правительства Югры

На совещании членов Правительства Югры было принято решение об оказании материальной помощи, а именно выделении субсидий, девяти лучшим муниципалитетам Югры.

Такие выводы были сделаны на основе оценки качества организации бюджетного процесса в 2018 году и количеству набранных баллов по итогам проверки, а также по еще 31-ому показателю, которые были структурированы по шести направлениям.

«Планирование, исполнение местного бюджета, долговая политика, мероприятия по повышению качества предоставляемых муниципальных услуг, открытости и прозрачности бюджетного процесса, по выполнению положений указов президента России в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы – эти и другие показатели легли в основу оценки», – заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

В этом году девять муниципалитетов региона получат дотации в размере 100 миллионов рублей, а городские округа и муниципальных районы по 50 миллионов.