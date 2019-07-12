​Бриллиантовая коллекция от «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Завоевав миллионы женских сердец, бриллиант и украшения с этим драгоценным камнем стали самыми желанным и востребованным.

Долгое время украшения с бриллиантом были доступны узкому кругу людей и дороговизна этого драгоценного камня стала ассоциироваться с недоступной роскошью для большинства людей.

Сломать этот стереотип и подарить всем женщинам Земли возможность носить украшения с бриллиантом взялись ювелиры и огранщики компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» .

Многие годы изысканий, проб и ошибок, разработки стандартов и оптимизации каждого процесса производства, позволили создать революционную коллекцию «Must Have» с ценой за украшение с бриллиантом от 2190 рублей.

Идеальное сочетание цены и качества украшений в коллекции «Must Have» сделали эту коллекцию самой популярной среди клиентов компании в самых разных странах мира России, США, Хорватии, Кипре, Киргизии, Литве, Казахстане, Монголии и многих других.

Все украшения «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создаются с применением гипоаллергенного палладиевого сплава, который имеет ряд преимуществ — украшения с палладиевым сплавом не тускнеют и не темнеют под воздействием внешней среды и времени, не требуют нанесения защитных покрытий и ювелирного лака, как украшения с содержанием никеля. Также палладий износостоек и устойчив к царапинам и деформации.

На каждое украшение наносится уникальный зашифрованный код позволяющий получить сертификат достоверности с подробной информацией об изделии и быть уверенным в том, что изделие создано профессиональными дизайнерами, ювелирами, огранщиками и другими специалистами производства «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Станьте частью большой и счастливой семьи клиентов «ЭПЛ. Якутские бриллианты» подарив себе или тем, кто так близок вашему сердцу шедевры ювелирного искусства, созданные дарить вам счастье, посетив ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/

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