​C Райффайзен-Онлайн предоставлять документы в банк легко и удобно

Ведь теперь у вас есть возможность подписать необходимые документы в режиме реального времени без посещения отделения.
Как? Все просто:
- наш сотрудник запрашивает у вас необходимые документы или отправляет их вам на подпись
- вы подтверждаете свое согласие с текстом документа при помощи цифровой подписи — уникального кода из СМС или push
Эта новая опция поможет вам значительно экономить время, а нам — быстрее решать ваши вопросы. Например, при оформлении кредита или ипотеки, рассмотрении обращения по отмене платежа, открытии карты или депозита сотрудник банка может попросить вас подписать и направить:
- документы, подтверждающие доход, в целях кредитования
- документы для открытия акционных накопительных счетов или подключения премиального пакета услуг
- подтверждающие документы для проведения платежей, требующих валютного контроля
- согласие на получение банком сведений из бюро кредитных историй
- заявление на расследование, изменение или отмену платежей
- обновленные персональные данные, в том числе паспортные
- и другое
Если переписка уже началась, к ней можно присоединиться в любое время. Уведомления о получении нового сообщения от банка приходят в формате push. Если у вас есть от нас непрочитанные новые сообщения, то на кнопке «Еще» появляется цифровой индикатор с их количеством. Для прочтения перейдите на экран «Еще» и откройте раздел «Переписка с банком».