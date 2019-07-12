​C Райффайзен-Онлайн предоставлять документы в банк легко и удобно

Ведь теперь у вас есть возможность подписать необходимые документы в режиме реального времени без посещения отделения.

Как? Все просто:

наш сотрудник запрашивает у вас необходимые документы или отправляет их вам на подпись

вы подтверждаете свое согласие с текстом документа при помощи цифровой подписи — уникального кода из СМС или push

Эта новая опция поможет вам значительно экономить время, а нам — быстрее решать ваши вопросы. Например, при оформлении кредита или ипотеки, рассмотрении обращения по отмене платежа, открытии карты или депозита сотрудник банка может попросить вас подписать и направить:

документы, подтверждающие доход, в целях кредитования

документы для открытия акционных накопительных счетов или подключения премиального пакета услуг

подтверждающие документы для проведения платежей, требующих валютного контроля

согласие на получение банком сведений из бюро кредитных историй

заявление на расследование, изменение или отмену платежей

обновленные персональные данные, в том числе паспортные

и другое

Если переписка уже началась, к ней можно присоединиться в любое время. Уведомления о получении нового сообщения от банка приходят в формате push. Если у вас есть от нас непрочитанные новые сообщения, то на кнопке «Еще» появляется цифровой индикатор с их количеством. Для прочтения перейдите на экран «Еще» и откройте раздел «Переписка с банком».