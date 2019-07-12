​Скидка 3% на топливо в Яндекс.Навигаторе

С 15 мая по 15 августа 2019 года оплачивайте заправку картой Mastercard® Райффайзенбанка в Яндекс.Навигаторе и получите скидку 3% на первые 50 литров. Вы можете заправиться, не выходя из машины, и сэкономить время.

Как воспользоваться:

Найдите в Навигаторе категорию с подписью «Яндекс.Заправки» и выберите подходящую АЗС;

При заезде на выбранную АЗС, карточка оплаты откроется автоматически. Выберите номер колонки, тип топлива, количество литров и способ оплаты картой Mastercard® Райффайзенбанка. Вы можете указать уже привязанную банковскую карту или добавить новую;

Нажмите «Оплатить». Скидка будет предоставлена автоматически.