​В Югре детям-аутистам создадут условия для занятий физкультурой и адаптивным спортом

В Югре детям с расстройством аутистического спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями будут создавать условия для занятий физической культурой и адаптивным спортом. Такое поручение департаменту физической культуры и спорта Югры дал заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.

Отметим, то в округе проживает около 350 югорчан с РАС и другими ментальными нарушениями, в системе комплексного сопровождения этой категории граждан задействовано около 400 организаций.

«Идея очень хорошая. Этого в городе и округе очень не хватает людям с подобными особенностями развития, — поделилась с СИА-ПРЕСС своим мнением об инициативе глава РОО «Дети дождя» Наталья Глотова. — Почти везде сейчас отказывают в предоставлении подобного рода услуг, так как тренеры и руководство не спешат брать на себя ответственность за детей с РАС. И это понятно, они просто не знают, как работать с этой категорией людей. Стоит отметить, что есть учреждения спорта, которые сегодня предоставляют услуги данной категории людей, но этого ничтожно мало, они не в силах удовлетворить все потребности людей с РАС и ментальными нарушениями».

Глотова отметила, что также в эту сферу можно привлечь НКО, которые в Югре имеют намного больше возможностей получить ту или иную помощь от округа для оказания своих услуг, чем пять лет назад.