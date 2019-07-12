Сургутяне рассказывают о гигантских очередях на предполетный досмотр во Внуково // ВИДЕО

В столичном Внуково образовалась большая очередь на предполетном досмотре. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали сургутяне, которые сейчас находятся в аэропорту.

По их сообщениям, люди заполнили весь зал перед досмотром и растянулись в длинную очередь, которая выходит далеко за пределы стоек регистрации.

Получить комментарий пресс-службы Внуково не удалось.

Напоминаем, что в конце июня сообщалось о массовых задержках багажа в другом московском аэропорту - Шереметьево. Тогда ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани сообщал, что это связано с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.

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