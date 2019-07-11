​Бриллианты «Пылающий лед» олицетворение гранильного мастерства

Приобретая ювелирные украшения, мы наслаждаемся эстетикой и невероятной красотой, созданных мастерами творений.

За созданием каждого украшения ювелирной компанией «ЭПЛ. Якутские бриллианты» , стоит сложная и очень кропотливая работа, смотря на которую понимаешь, что выполнить ее может лишь человек любящий свое дело и вкладывающий в изделие душу.

Олицетворением любви к искусству огранки, стала запатентованная компанией «ЭПЛ. Якутские бриллианты» огранка «Пылающий лёд».

Идеальная симметрия каждой грани позволяет увидеть в идеалскоп, восемь стрел при виде сверху, и восемь сердец при виде снизу.

Достигается такая идеальная симметрия тщательно отобранным алмазным сырьем и мастерством огранщиков способным огранить бриллиант такой сложной огранки.

Огранщики компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты», как истинные диаманторы превращают бесформенные алмазы, в шедевры гранильного искусства, раскрывая невероятную красоту в бриллианте «Пылающий лёд».

Откройте для себя удивительный мир шедевров ювелирного искусства от «ЭПЛ. Якутские бриллианты» посетив ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/

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