​Бриллианты «Пылающий лед» олицетворение гранильного мастерства

Приобретая ювелирные украшения, мы наслаждаемся эстетикой и невероятной красотой, созданных мастерами творений.
За созданием каждого украшения ювелирной компанией «ЭПЛ. Якутские бриллианты», стоит сложная и очень кропотливая работа, смотря на которую понимаешь, что выполнить ее может лишь человек любящий свое дело и вкладывающий в изделие душу.
Олицетворением любви к искусству огранки, стала запатентованная компанией «ЭПЛ. Якутские бриллианты» огранка «Пылающий лёд».
Идеальная симметрия каждой грани позволяет увидеть в идеалскоп, восемь стрел при виде сверху, и восемь сердец при виде снизу.
Достигается такая идеальная симметрия тщательно отобранным алмазным сырьем и мастерством огранщиков способным огранить бриллиант такой сложной огранки.
Огранщики компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты», как истинные диаманторы превращают бесформенные алмазы, в шедевры гранильного искусства, раскрывая невероятную красоту в бриллианте «Пылающий лёд».
Откройте для себя удивительный мир шедевров ювелирного искусства от «ЭПЛ. Якутские бриллианты» посетив ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/
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«Итоги недели СИА-ПРЕСС» с главным редактором Дмитрием Щегловым // ONLINE 12 июля в 11.00