​Наталья Западнова: Государственная Дума приняла необходимую меру, для того чтобы права женщин, работающих на селе, не были ущемлены

Государственная Дума в первом чтении единогласно приняла законопроект «Единой России» о сохранении сокращенного рабочего дня для женщин, работающих на селе.

Документ устанавливает продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю, с оплатой в том же размере, что и при полной рабочей неделе. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Единой России».

Напомним, в марте текущего года представители Минтруда РФ анонсировали предложение об изъятии нормы о сокращенной рабочей неделе для женщин, работающих в сельской местности. Партия «Единая Россия» выступила против данной инициативы и внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о закреплении этой нормы в Трудовом кодексе РФ.

Вице-спикер парламента Югры Наталья Западнова пояснила позицию законодателей: «Дело в том, что норма, гарантирующая право на сокращенный рабочий день сельским работницам, все еще регулируется подзаконным актом, принятым во времена СССР. Поэтому данный федеральный законопроект работает превентивно, для того чтобы права женщин, работающих на селе, не были ущемлены. Поддерживаю инициативу коллег из Государственной Думы. Учитывая высокую занятость женщин в деревне, сокращенный рабочий день – разумная мера государственной поддержки. Важно, что данная норма распространяется не только на работниц, занятых в сельскохозяйственных организациях. Это касается и медработников, и учителей, и других профессий. Поэтому законопроект работает на качество жизни сельских жительниц», - отметила руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в думе Югры Наталья Западнова.