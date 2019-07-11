Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск официально включены в перечень пилотных городов в рамках всероссийского проекта "Умный город". В России проект запущен в минувшем году. На площадке югорских городов будут тестироваться передовые цифровые и инженерные решения, применяемых для цифрового преобразования в сфере городского хозяйства. Югра продолжит развивать городское видеонаблюдение, фиксацию нарушений ПДД, сделает «умным» городской транспорт. Не останется в стороне и экологическая безопасность. В округе планируется внедрить автоматизированные системы мониторинга сбора, транспортировки, обработки и утилизации ТКО.

- До 2024 года в Сургуте, Нижневартовске и столице Югры будут модернизированы уличное освещение и внедрены системы учета коммунальных ресурсов. За счет «умного» освещения в Югре ежегодно планируется экономить до 70% электроэнергии. Современное освещение уже установлено на спортивных площадках региона. - Отмечает депутат дкмы Югры, руководитель парламентского комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Серей Великий. – В Югре запущены и другие сегменты проекта «Умный город». Например, комплекс дистанционного контроля за состоянием оперативной обстановки в жилом секторе, общественных местах и на улицах – АПК «Безопасный город».

Как отмечает депутат, это более 1200 камер высокого разрешения, позволяющих распознавать лица и следить за безопасностью правопорядка, в том числе, в ночное время. По данным УМВД России по ХМАО, с помощью системы «Безопасный город» в 2018 году раскрыто 218 преступлений и пресечено более 3500 административных правонарушений.