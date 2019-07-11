​В Югре от медведя был спасен сторож рыбного завода

В Югре спасатели помогли сторожу рыбного завода, расположенного вблизи озера Шешьегатор в Ханты-Мансийском районе, спастись от медведя. Об этом сообщает пресс-служба «Центроспас-Югории».

Зверь пытался проникнуть в сторожку, накануне вечером.

Спасатели, чтобы вызволить из беды югорчанина, вылетели на место на вертолете, и эвакуировали мужчину в Ханты-Мансийск. Что стало с медведем, не сообщается.

Кстати, ранее, 30 июня, в Советском районе Югры случилась обратная ситуация. Полицейские тогда спасли медведя от жестоких людей, которые заманили его в металлическую клетку в лесу. Животное было сильно истощено.