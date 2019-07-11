​В Сургуте и еще четырех муниципалитетах Югры хотят провести шествия в защиту ЛГБТ

В Сургуте, Белом Яру, Нефтеюганске, Пыть-Яхе и Пойковском планируется проведение шествий в защиту прав представителей сексуальных меньшинств. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на лидера российского ЛГБТ-сообщества Николая Алексеева. Отмечается, что шествия будут исключительно правозащитными мероприятиями.

Жители Нефтеюганска под постом о планирующемся шествии высказали свое мнение. В большинстве случаев — осуждающее. Но были и другие: «мне кажется, что парады устраивают не с целью пропаганды, а с целью донести общественности, что они тоже люди, и что не надо чмырить и избивать этих людей за их выбор», — пишет пользователь Степан Никитин. «Давайте устроим парад гетеросексуалов. Зачем это устраивать? Любите кого хотите, без пропаганды», — считает Юля Демидова.

Отметим, что в 2017 году Алексеев также собирался провести акции в защиту ЛГБТ в Ханты-Мансийске, но получил отказ. Его он обжаловал в Европейском суде по правам человека.

Кстати, некоторые югорчане думают, что Алексеев зарабатывает на отказах чиновников в проведении ЛГБТ-шествий.